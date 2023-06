I tifosi del Napoli tornano a riempire piazze e strade e a tingere la città di azzurro per celebrare lo scudetto conquistato il 4 maggio, il numero tre della storia della squadra partenopea. Al termine dell’ultima partita della stagione di Serie A contro la Sampdoria gli azzurri alzeranno al cielo la coppa dello scudetto. Nell’attesa la festa dei tifosi all’esterno dello stadio Maradona di Napoli è già iniziata e alcuni si sono divertiti a sollevare una finta coppa. Folla anche in piazza del Plebiscito, dove fin dal mattino famiglie e gruppi di tifosi si sono radunati per aspettare la sfida tra cori, musica e gadget di ogni tipo