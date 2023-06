Una persona è morta e altre14 sono rimaste ferite, di cui due particolarmente gravi, nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Coinvolti un bus con a bordo 36 passeggeri e due autisti, finito in una scarpata, e 5 auto. La persona deceduta è uno dei passeggeri delle vetture. L’incidente è avvenuto alle 4 e sul posto sono al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco per recuperare il mezzo ed eventuali altri passeggeri.