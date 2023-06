“Parlare di pizzo in Sicilia in riferimento alla tassazione dei commercianti è sbagliato? Questo lo giudicheranno gli italiani”. Così la premier Giorgia Meloni a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica presso i Fori Imperiali, risponde a un giornalista che le chiedeva conto delle parole pronunciate al termine della campagna elettorale a Catania. “Tra quello che le persone hanno sentito in piazza e quello che come al solito certa stampa ha riportato c’è una certa differenza. Fortunatamente le persone normali, in giro per l’Italia, vanno a guardare ciò che hai detto e non la ricostruzione che fa una certa stampa visto che una certa stampa fa sempre le ricostruzioni a interesse”.

In conclusione di campagna elettorale Meloni aveva affermato che la lotta “si fa dove sta davvero l’evasione, le big company, le banche. Non il piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato perché devi fare caccia al gettito”.