Due treni passeggeri sono deragliati in India. Il bilancio è di almeno 50 morti e centinaia di feriti. Sarebbero infatti circa 500 le persone portate in ospedale dopo l’incidente, avvenuto a circa 1.600 chilometri a nord-ovest della capitale Nuova Delhi. Le cause sono sotto inchiesta. I soccorritori stanno tentando di liberare 200 persone intrappolate tra i rottami.

Amitabh Sharma, un portavoce del ministero delle ferrovie, ha detto che da 10 a 12 vagoni di un treno sono deragliati e che i detriti di alcuni dei vagoni sono caduti su un binario vicino investendo un altro convoglio passeggeri proveniente dalla direzione opposta. L’agenzia di stampa Press Trust of India ha affermato che il treno stava viaggiando da Howrah, nello stato del Bengala occidentale, a Chennai, la capitale dello stato meridionale del Tamil Nadu.