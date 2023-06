In Romagna sono decine e decine gli ettari di terreno e di colture danneggiati dall’alluvione che ha colpito il territorio a maggio. A Faenza le immagini riprese dal drone mostrano chiaramente come i campi siano ancora ricoperti dal fango, reso estremamente duro, dopo le piogge intense, dal calore del sole, con danni ingenti per gli imprenditori agricoli.