“Siamo sostenitori della politica delle porte aperte, ma l’ingresso di Kiev nella Nato sarà oggetto del vertice di Vilnius. Ma voi sapete che l’Italia è in prima fila nel sostegno all’Ucraina”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al summit Epc in Moldavia, rispondendo a chi gli chiedeva un parere sull’ingresso futuro di Kiev nella Nato.”Credo che il grande messaggio oggi sia quello di una apertura vera a quelle nazioni che europee sono e europee vogliono esserlo a 360 gradi: Ucraina, Moldavia, Georgia, Balcani occidentali tutte sfide che non direi ingresso ma di ricongiungimento nell’Ue e che l’Italia sostiene”