L’Aula del Senato ha accettato le dimissione da parte del senatore del Pd Carlo Cottarelli: 113 parlamentari si sono espressi favorevolmente, 31 contrari e 3 astenuti. L’Aula ha salutato il senatore con un applauso. Cottarelli, presente nell’emiciclo, ha ringraziato sia i colleghi dem “per aver capito le motivazioni di queste mie dimissioni” sia la maggioranza “che ha sostenuto” le dimissioni e che “avrebbe potuto utilizzare un ‘no’ per prolungare questa cosa”. “Un ultimo ringraziamento – ha detto infine – lo faccio da cittadino, il lavoro che state facendo è fondamentale per questo Paese. Il Senato, il Parlamento sono il baluardo della democrazia in Italia. Grazie per fare questo lavoro e scusate se io vado a farne un altro”.