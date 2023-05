Una vasta coltre di limo e fango ricopre Boncellino, nei pressi dell’argine rotto del Lamone. In quest’area del comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, l’acqua è esplosa con violenza trascinando via sassi e alberi che sono stati riversati vicino alle abitazioni. Lo spesso strato di fango si estende per centinaia di metri rispetto a dove si trova quello che era l’argine.