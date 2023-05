A causa del nubifragio che si è abbattuto su tutta la provincia sono scappati dai campi, riversandosi sulla tangenziale: si tratta di 60 bovini, che hanno bloccato il traffico per oltre un’ora a Torino, all’altezza di Savonera, in direzione sud. La vicenda, riportato da Torino Today, è accaduta durante la notte appena trascorsa del 25 maggio: i vitelli hanno abbandonato la recinzione del campo dove erano stati lasciati al pascolo, e spinti dal temporale, si sono diretti verso la tangenziale. La carreggiata sud è stata chiusa al traffico per oltre un’ora, e sul posto è intervenuta la polizia stradale di Torino, per permettere la fuoriuscita della mandria e il suo ritorno nei campi. Altre mucche dello stesso allevamento hanno invece invaso la statale 24, provocando tre incidenti, anche se al momento non risultano feriti tra gli automobilisti e i passeggeri. Sette bovini sono rimasti uccisi nell’impatto con le auto.