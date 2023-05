“La formazione degli agenti è stata fatta. Un agente sa che di fronte a situazioni particolari a rischio di volenza deve e può colpire con un distanziatore agli arti e non al corpo e alla testa. La formazione è stata fatta, dopodiché di fronte a casi del genere verranno presi provvedimenti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento di commemorazione di Alberto Brasili, commentando il video che mostra quattro agenti della polizia locale colpire una donna transessuale anche alla testa con un manganello. “Il tema vero è che nelle città del mondo – ha aggiunto il sindaco di Milano – c’è tanto disagio in giro, tante persone poco equilibrate e tante situazioni delicate. Questa è una questione di cui si parla poco, si parla tanto di immigrazione e poco di quante persone problematiche ci sono in giro per la città, compresa la persona vittima della situazione di ieri”.