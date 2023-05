Picchiata con i manganelli e immobilizzata a terra prima di essere ammanettata dagli agenti della Polizia municipale. È quanto si vede in un video, piuttosto violento, ripreso da una finestra e pubblicato su diverse pagine Telegram. Le immagini, a quanto si apprende, sono state girate nella mattina di mercoledì 24 maggio in zona Bocconi. Nel video si vede una donna, seduta per terra e quattro agenti che, appunto, la colpiscono ripetutamente con il manganello, prima alla testa, poi al fianco. Infine la ammanettano. Sembra dal video che uno degli agenti usi anche spray al peperoncino.

Nel video la donna è rannicchiata davanti a un’aiuola. Ha i piedi nudi e durante il pestaggio si leva gli occhiali. Poi viene scaraventata a terra e, per proteggersi dai colpi, si tiene la testa tra le mani.

In corso, fa sapere il Comune di Milano, tutte le verifiche per capire cosa sia successo, e quali siano le responsabilità. E anche la procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso: della vicenda sono stati informati il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine.