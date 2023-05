Il profilo Facebook di Diego Armando Maradona è stato hackerato: a renderlo piuttosto chiaro è l’immagine dell’account che, da qualche ora ormai, non ritrae più il “Pibe de Oro”, ma il suo storico rivale Pelè. La foto è stata aggiornata all’alba italiana di oggi, con la descrizione “il mio grande idolo”. Inoltre, sul profilo di Maradona sono stati pubblicati dei post molto strani (in parte rimossi), contenenti dei messaggi macabri: per esempio, nella notte è comparso un post misterioso che si riferiva alla morte dell’argentino, scomparso il 25 novembre 2020. Nel post, successivamente eliminato nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 maggio, si leggeva: “Sapete che ho simulato la mia morte, vero?”.

Sono moltissimi i post bizzarri che sono stati pubblicati sull’account Facebook di Maradona: da “Vivo in Indonesia” a “CR7 è uno s*****o, lunga vita a Messi” fino a “Non c’è coca in paradiso, solo Pepsi”. Tuttavia, circa un’ora fa sul suo profilo è apparso uno strano messaggio, con la richiesta di segnalare tutto a Facebook: “Un account russo ha dato accesso a molte persone di molti paesi, non solo a una persona. […] Io non faccio parte di questo”, si legge nel post presente sul profilo di Diego, “non mi importa, quindi mi disconnetto dal mio caso, e siccome non c’entro niente, me ne vado. […] Dubito che la maggior parte siano hacker, immagino che i veri siano i russi che hanno dato accesso. Segnalate questo a Facebook come ho fatto io fin dall’inizio”.

La famiglia è stata costretta a intervenire sul profilo Instagram, confermando che l’account Fb di Maradona è stato manipolato: “Siamo spiacenti di informarvi che l’account ufficiale di Diego Maradona su Facebook ha subito un attacco informatico“.