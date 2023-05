“L’unica cosa da fare in questo momento sarebbe un decreto di un articolo: non si cementifica più nemmeno un millimetro quadrato di territorio”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine della presentazione del suo nuovo libro Scemi di Guerra (ed. PaperFirst) al Salone del Libro di Torino. “Sento essiccarsi le parole che continueranno a essere sempre le stesse fino a quando gli elettori voteranno per il partito unico del cemento che va da destra al centro fino al Pd che oggi è guidato da leader ambientalista ma che si ritrova tra le mani un corpaccione di un partito cementificatore”. Secondo Travaglio servirebbe un cambio di approccio “bisognerebbe ragionare non in termini di protezione civile, ma di prevenzione civile cioè fare di tutto affinché gli effetti dei cambiamenti climatici sortiscano danni meno gravi”.