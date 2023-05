La Ferrari vuole ingaggiare Lewis Hamilton: questa l’indiscrezione arrivata dall’Inghilterra che rischia di stravolgere la Formula 1. Il Daily Mail scrive che la scuderia di Maranello è “pronta a offrire a Lewis Hamilton la possibilità di vincere il suo ottavo campionato del mondo da sogno con la sua famosa macchina rossa”. Secondo la testata britannica, al pilota inglese sarebbero stati offerti 40 milioni di sterline per correre con il Cavallino, ovvero oltre 46 milioni di euro. Secondo il Daily Mail, “le trattative non solo stanno avanzando ai massimi livelli in Ferrari, ma il presidente della società John Elkann è già in stretto contatto con Hamilton”.

Nonostante il contratto di Hamilton con la Mercedes sia in scadenza a fine 2023, la Mercedes è ancora in tempo per rinnovare. In alcune uscite delle ultime settimane, Toto Wolff, direttore esecutivo della scuderia di Stoccarda, ha dato per scontato il rinnovo dell’inglese. Tuttavia, fino a quando il 7 volte campione del mondiale F1 non firmerà, tutto può succedere.

Per quanto riguarda il team Ferrari, diversi media inglesi spiegano che ci sono diversi scenari possibili: la prima opzione sarebbe quella di sacrificare lo spagnolo Carlos Sainz e affiancare il 38enne a Charles Leclerc dalla prossima stagione. La seconda consiste nello scambio con Mercedes, dove andrebbe il monegasco, che farebbe coppia con George Russell. Uno scenario, l’ultimo, non impossibile, dato il malcontento di Leclerc, che sta disputando una stagione tra mille ostacoli, tra cui la sua SF-23.

L’arrivo di Hamilton sarebbe un modo per dare nuova linfa alla Rossa, mentre per il pilota potrebbe rappresentare il coronamento della carriera. Hamilton punta a diventare il più vincente di sempre, scavalcando Michael Schumacher e ottenendo l’ottavo mondiale di F1. Raggiungere un obiettivo del genere con la Ferrari avrebbe sicuramente un altro sapore per ogni pilota, compreso l’inglese.