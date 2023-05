La Guardia Costiera per il dipartimento della Protezione Civile è impegnata in queste ore nelle operazioni di soccorso delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Nelle immagini i sorvoli sulle aree alluvionate dell’aereo ATR 42, gli interventi dei Nuclei subacquei che – in concorso con i Vigili del Fuoco – contribuiscono a evacuare la popolazione in pericolo. E infine un intervento a supporto della bonifica di un quartiere allagato.