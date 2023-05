Max Allegri si dice sicuro di rimanere “al 100%”. Alla vigilia dell’impegno di lunedì 22 maggio sera in casa dell’Empoli, il tecnico della Juventus ha chiarito quale sarà il suo futuro: “Io ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta. Io posso decidere su di me non sugli altri”, afferma.

La partita di campionato non è la sola partita che i bianconeri giocheranno: difatti, lunedì la Corte d’Appello Federale prenderà una decisione su quanti punti di penalizzazione togliere alla Vecchia Signora per ciò che concerne il caso plusvalenze. In merito, l’allenatore ex Milan raccomanda ai suoi giocatori di pensare solo al campo e non alle faccende che riguardano l’esterno: “Noi sul campo dobbiamo portare la Juventus nelle prime quattro posizioni che sarebbero quelle che valgono la Champions che per una squadra italiana sono molto importanti”. – ribadisce – “Poi per quello che succede fuori noi non possiamo decidere ma dobbiamo solamente aspettare che ci dicano quello che decidono gli altri”.

Allegri vuole una reazione dopo la deludente eliminazione dall’Europa League, competizione che, se vinta, avrebbe potuto salvare la stagione: “Lo spirito deve essere quello di una squadra che dovrà avere una reazione alla sconfitta in Europa League e all’eliminazione. Abbiamo da mantenere il secondo posto in classifica e sarebbe comunque un risultato importante visto gli ultimi due anni in cui la Juventus è arrivata due volte quarta”.