I leader del G7, Joe Biden, Fumio Kishida, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Justin Trudeau, e i leader europei, Ursula von der Leyen e Charles Michel, hanno piantato un albero al memoriale della Pace di Hiroshima.

Così si è aperto il vertice del G7 in Giappone. Riunire i Sette grandi sul luogo dell’esplosione del primo ordigno nucleare in un conflitto è un evento dal grande valore simbolico, soprattutto – osservano fonti italiane – alla luce delle minacce del ricorso all’arma atomica più volte esternate dalla Russia negli ultimi mesi.

I lavori del G7 prenderanno il via alle 13:30 ora locale (le 6:30 in Italia) con il pranzo dei capi di Stato e di governo, dedicato alla cooperazione e all’economia globale. Poi si terrà una prima sessione sull’Ucraina, poi quella sulla sicurezza dell’Indopacifico, il disarmo e la non proliferazione nucleare