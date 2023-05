Nella zona di Sarsina, in provincia di Cesena, le forti piogge che stanno mettendo in gionocchio la Romagna in queste ore hanno provocato frane e smottamenti. In particolare, nella frazione di Ranchio, si è staccata una parte di collina ed è stata inghiottita dalla strada. La scena è stata immortalata da alcuni abitanti che si trovavano proprio lì davanti. Sarsina al momento si trova in una situazione particolarmente difficile, senza acqua e isolata