Il piano di rischio alluvione pubblicato dall’Ispra, secondo Lorenzo Benedetto, presidente del Centro Studi del Consiglio nazionale dei geologi, aveva già previsto gli scenari di esondazioni che si stanno verificando in queste ore in Emilia-Romagna e nelle Marche. Il problema è che l’intensità dei fenomeni piovosi dovuti al cambiamento climatico hanno reso gli argini, esistenti, poco efficaci. Secondo Benedetto inoltre è mancata un’applicazione dei piani di emergenza per prevenire i rischi per le vite umane.