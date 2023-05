Anche la Guardia Costiera è impegnata nei soccorsi e nei salvataggi degli abitanti colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Per tutta la notte, il personale ha concorso alle operazioni di assistenza della popolazione di Faenza. E in mattinata, sempre a Faenza, l’elicottero Nemo 12 della Guardia costiera ha tratto in salvo due anziani rifugiatosi sul tetto di un’abitazione.