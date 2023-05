L’alluvione in Emilia-Romagna sta mettendo in ginocchio la regione. A Bologna è esondato il torrente sotterraneo Ravone: via Saffi, importante arteria di accesso al centro della città e fondamentale per la viabilità cittadina è stata completamente invasa dall’acqua e chiusa al traffico. L’appello del Comune è quello di salire ai piani alti.

Immagini Facebook Claudio Orsoni e Twitter Marco_antifa