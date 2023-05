Lionel Messi “giocherà in Arabia Saudita” nella prossima stagione e la cifra del contratto che l’Al-Hilal ha proposto all’entourage dell’argentino è “enorme” (la Gazzetta dello sport parla di 500 milioni di euro all’anno per due stagioni): questa l’indiscrezione che è arrivata dall’agenzia di stampa Afp, che ha definito la trattativa tra la “Pulce” e il club saudita un “affare fatto”. Anche il quotidiano francese L’Equipe ha confermato: l’entourage del campione del mondo avrebbe un accordo verbale per il trasferimento in Arabia Saudita. Poi però è arrivata la smentita secca di Jorge Messi, padre di Lionel: Non c’è assolutamente nulla di concordato con nessun club per il 2023-24. Decideremo alla fine della stagione”, ha scritto sui suoi profili social. “Non è stato né firmato né accordato niente. Sono solo fake news che usano il nome di Leo”, ha aggiunto Messi senior.

E così l’unica certezza ad oggi è che l’avventura di Messi al Psg è ormai agli sgoccioli: il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Il viaggio segreto in Arabia Saudita senza autorizzazione del Psg, che lo ha prima sospeso per due settimane e poi perdonato dopo il video di scuse, ha destato del sospetto. Adesso, la stampa non ha dubbi: Messi giocherà la prossima stagione nello stesso campionato di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta attraversando un momento di difficoltà con l’Al Nassr, nonostante il contratto valido fino al 2025: incontrare il suo rivale storico potrebbe ridargli motivazioni. Circolavano voci anche su un possibile ritorno di Messi in maglia blaugrana: la strada che avrebbe dovuto riportare la Pulce al Barcellona si è rivelata però essere troppo complicata.