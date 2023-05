Il tormentone che precede il derby di Champions League tra Milan–Inter, andata mercoledì 10 maggio ore 21, riguarda le condizioni fisiche di Rafa Leao. La ormai nota elongazione alla coscia destra tiene in apprensione i tifosi rossoneri da quando il portoghese è uscito dal campo anzitempo nella sfida contro la Lazio. Inizialmente, sembrava impossibile vederlo in campo già nel derby d’andata. Con il passare dei giorni e delle ore invece cresce l’ottimismo in casa Milan, come testimoniano le parole dell’allenatore Stefano Pioli: “Oggi ha fatto lavoro sul dritto, domani (mercoledì, ndr) proverà a forzare e spingerà al massimo per capire se potrà far parte della partita. Se lo convocherò è perché sarà in grado di giocare. Se il test è ‘pulito’ può giocare anche dall’inizio”.

Leao in campo dal primo minuto. Pioli non lo esclude, ma precisa che resta anche l’ipotesi di non vederlo nemmeno tra i convocati: “Se prenderemo dei rischi? Io vado a letto tranquillo stasera. Domattina saranno Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni. Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato”, spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa. “Ogni allenatore punta a schierare la formazione migliore con tutti i giocatori che stanno bene. Certo, Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con altri tipi di caratteristiche”, prosegue Pioli. “Se il test di domani è pulito può giocare, se non lo è non può giocare. Avrei preferito fare questo test oggi, ma abbiamo giocato sabato”, ribadisce ancora il tecnico.