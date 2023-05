La Russia ha lanciato un’ondata di attacchi su larga scala a Kiev e in tutta l’Ucraina, mentre si prepara per la festa del Giorno della Vittoria, l’anniversario della sconfitta della Germania nazista. Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi a Kiev, hanno riferito funzionari ucraini, mentre i missili russi hanno provocato un enorme incendio in un magazzino di generi alimentari nella città di Odessa, sul Mar Nero. Stamattina presto sono state segnalate esplosioni in diverse altre regioni ucraine.

Nella notte i russi hanno attaccato la capitale con 35 droni kamikaze di fabbricazione iraniana, che sono stati tutti distrutti dalla contraerea. Lo comunica lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook. “La notte dell’8 maggio 2023 il nemico ha nuovamente attaccato l’Ucraina, utilizzando Uav d’attacco Shahed di fabbricazione iraniana. I nostri difensori hanno distrutto 35 droni su 35” si legge nel post.