Invasione di campo alla Dacia Arena al triplice fischio di Udinese–Napoli che si è conclusa 1-1. Quella che doveva essere una festa Scudetto dopo un pò si è trasformata in autentico caos generale con scontri tra tifosi delle due squadre sul rettangolo verde. I tifosi del Napoli hanno invaso il campo per festeggiare con i calciatori e, a loro volta, gli ultras dell’Udinese sono entrati in campo cercando di fronteggiare la tifoseria avversaria. In campo ci sono state tensioni.

Video Twitter/Stefano Sedriani