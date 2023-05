“È venuto a mancare il rispetto, ecco perché ho deciso di non andare a Parigi, dove ero stato invitato dal ministro degli Esteri per un incontro politico per affrontare tante questioni, compresa quella dell’immigrazione. Evidentemente il ministro dell’Interno ha voluto in qualche modo boicottare le relazioni tra Italia e Francia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a Sky Tg24. “Serve una scelta chiara, di presa di distanza rispetto alle parole del ministro dell’Interno, qualche segnale sta arrivando ma deve essere ovviamente chiaro che il governo francese e il Presidente delle Repubblica francese non la pensano come il ministro dell’Interno” ha poi aggiunto.

Video SkyTg24