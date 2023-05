Il naufragio del Terzo polo non ha fatto bene a Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il nuovo sondaggio di Quorum/Youtrend per SkyTg24 dice che i leader di Azione e di Italia viva hanno perso due punti a testa nel gradimento degli elettori rispetto al 24 aprile, restando agli ultimi due posti nella classifica della fiducia: nello specifico, Calenda è penultimo con il 15% (nello scorso sondaggio, il primo dopo la rottura, era sceso dal 20% al 17%), mentre Renzi è fanalino di coda col 13% (nonostante la settimana scorsa avesse fatto segnare un +1%). Perde consenso anche Elly Schlein, che scende dal 30 al 28% e aumenta a dieci punti il distacco da Giuseppe Conte, stabile al 38%. Tra i capi di partito, il presidente del M5s è superato (di un punto) solo dalla premier Giorgia Meloni, al 39%.

