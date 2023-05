“Decreto lavoro? Ho un’opinione pessima, continuo a pensare che sia una sentenza di condanna alla precarietà. Dietro un intervento del taglio del cuneo che non è strutturale, come servirebbe, ma soltanto temporaneo hanno nascosto delle norme che riescono ad aumentare le maglie della precarietà che sta già condizionando enormemente le vite di tanti giovani e tante donne, sopratutto al Sud del nostro paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell’incontro dedicato al 50esimo anniversario della Fondazione Ebert, in Piazza di Petra a Roma. “Non abbiamo bisogno di questo, dobbiamo guardare a esperienze di altri paesi europei che hanno messo al tavolo le imprese e sindacati e ridurre contratti a termine e precariato“