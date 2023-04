“Quando ho iniziato a occuparmi di armocromia 15 anni fa in molti mi hanno scoraggiata. Ora mi fa un po’ sorridere che in Italia se ne parli in relazione a una leadership politica. Tutte le leadership usano consulenze di immagine. Qui la notizia è che lo si faccia a sinistra. Elly Schlein, parlando di armocromia, ha voluto parlare a un target giovane”. Così Rossella Migliaccio, consulente di immagine e la prima a portare l’armocromia in Italia, autrice di un testo, Armocromia appunto, edito da Vallardi, all’Ansa. “Giorgia Meloni? Ha fatto una bella evoluzione dal punto di vista dell’immagine, l’utilizzo dei suoi colori è da manuale“.