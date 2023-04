Ancora una volta sarà il Qatar ad ospitare una Coppa del Mondo: dopo il calcio, il paese del Golfo Persico è pronto a ospitare i mondiali maschili di basket 2027. Ad annunciare la sede della competizione è stata la Fiba (International Basketball Federation), che non ha specificato se vi era la concorrenza di altri Stati. Tutte le partite dell’evento a 32 squadre verranno disputate nella città di Doha. La Fiba non ha accennato in alcuna occasione alle questioni legate ai diritti umani o al lavoro nell’annunciare la sua decisione, nonostante le grandi polemiche durante gli ultimi Mondiali di calcio, sia per lo sfruttamento degli operai durante la costruzione degli stadi che per le censure – in particolare delle manifestazioni per i diritti Lgbt – nel corso della manifestazione.