Inter-Juve, come al solito, è terminata tra le polemiche: ancora una volta, protagonista è stato il tecnico della Juventus. Sono volate parole forti tra Massimiliano Allegri e i dirigenti nerazzurri Beppe Marotta e Dario Baccin. A quanto pare, l’allenatore ex Cagliari e Milan era particolarmente inalberato al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, che ha vinto 1-0 raggiungendo la finale, dove affronterà una tra Fiorentina e Cremonese.

Secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, è nato tutto nel sottopassaggio. La frase offensiva rivolta dal tecnico livornese ai dirigenti del club lombardo sarebbe stata: “Siete delle m…, ma tanto arrivare sesti”. Non si sa cosa abbia acceso il litigio, anche perchè Marotta e Allegri hanno sempre avuto un ottimo rapporto dai tempi della Juve. Con Baccin, invece, c’erano stati alcuni battibecchi nel concitato match d’andata.

Lo sfogo di Allegri sarebbe proseguito negli spogliatoi con i suoi giocatori per via, soprattutto, della brutta prestazione mostrata in campo. Dopo un primo rimprovero per non aver ottenuto la qualificazione in finale di Coppa Italia, il tecnico ha cercato di caricare i giocatori in vista dei prossimi impegni di Serie A: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”. Questa sera, alle 21, l’altra semifinale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che partono dal 2-0 dell’andata.