In finale di Coppa Italia ci va l’Inter. A San Siro Juventus battuta 1 a 0: decide il gol di Federico Dimarco. Dopo il pareggio dell’andata, tanto basta alla squadra di Simone Inzaghi per eliminare i bianconeri e sperare di sollevare il secondo trofeo stagionale. I nerazzurri hanno anche sprecato varie chance per raddoppiare (una rete annullata a Dzeko per fuorigioco), mentre la squadra di Max Allegri non è mai parsa veramente in partita e non ha avuto occasioni per prolungare il match ai supplementari. Il match tra Fiorentina e Cremonese (con i Viola avanti 2 a 0 dopo l’andata) deciderà l’altra finalista della Coppa Italia.