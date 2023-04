Il 19 maggio il Giro d’Italia salirà sul Colle del Gran San Bernardo per la tappa che porterà i ciclisti da Borgo Franco d’Ivrea fino alla località svizzera di Crans Montana. Per questo, gli addetti di Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali) sono impegnati per sgomberare la strada statale 27 dall’abbondante neve che nasconde la carreggiata. Al lavoro per rimuovere muri di 4-5 metri che ostruiscono gli ultimi 600-700 metri di percorso ci sono due frese. Le operazioni dureranno ancora un paio di giorni, secondo i tecnici di Anas. Le immagini dei lavori in corso dal drone.