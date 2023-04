“Oggi è la festa della Liberazione, un giorno in cui dobbiamo onorare la memoria dei tanti e tante che hanno sacrificato fino alla propria vita per poter costruire la nostra libertà e dar vita, grazie alla Resistenza antifascista, a quella che oggi è la Costituzione della nostra Repubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti a margine del corteo di Milano per il 25 aprile. “È un giorno – ha concluso – in cui chi fa politica deve non solo onorare quella memoria ma anche riportare oggi quei valori all’attualità. A quello per cui continuiamo a batterci: diritto alla salute, allo studio e al lavoro“