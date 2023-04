Un uomo ha tentato di rapire un bimbo di 9 anni davanti a una villetta in via Arsia, a Fiumicino: tutto è accaduto intorno alle 10 del mattino di sabato 22 aprile, quando il sospettato ha fermato la sua auto e, dopo essere entrato nel giardino della casa presa di mira, ha afferrato il piccolo, portandolo fuori per farlo salire nella sua vettura. Fortunatamente il bimbo è riuscito a reagire prontamente e a divincolarsi, prendendo a calci l’uomo e riuscendo a rientrare in casa. Nel frattempo, la madre era uscita in giardino a cercarlo.

Presa dal panico, la donna ha chiamato le forze di polizia, che sono intervenute sul posto: il presunto rapitore ( si parla di un uomo di circa 50 anni) è fuggito ed è ora ricercato dai poliziotti di Fiumicino, che indagano sul caso di tentato rapimento. Sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili per risalire all’identità dell’uomo e cercare di capire se si tratti di una persona conosciuta dai genitori del piccolo.