Una commemorazione per i caduti della Repubblica Sociale Italiana si è svolta questa mattina, sabato 22 aprile, a Milano al Campo X del Cimitero Maggiore, che ospita i caduti fascisti dopo l’8 settembre. A organizzarla, come ogni anno, l’associazione Memento che ha radunato una cinquantina di persone che hanno ricordato le 5 Medaglie d’Oro al Valor militare lì tumulate. Per la prima volta quest’anno non è stata fatta una messa, ufficialmente per “indisponibilità del sacerdote”.