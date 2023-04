Un treno merci è deragliato questa notte nella stazione di Firenze Castello. Alcuni carri che componevano il convoglio che trasportava container sono usciti dai binari nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello: i vigili del fuoco del comando di Firenze del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto alle ore 3.15. Nessuno è rimasto ferito ma l’incidente ha provocato diversi danni all’infrastruttura, motivo per cui è stato chiuso il tratto di ferrovia tra Bologna e Firenze. Il deragliamento ha causato infatti l’abbattimento di alcuni pali e tralicci che sorreggono i cavi che erigano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. La circolazione nel tratto è stata sospesa sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica, provocando cancellazioni, ritardi e disagi nelle stazione di tutta Italia, con migliaia di passeggeri bloccati da Milano a Roma. “Un carrello, con sopra un container contenente merci varie come frutta, alimenti, cosmetici e materiali ferrosi, è fuoriuscito dalle rotaie andandosi ad adagiare contro un pilone che porta elettricità alla linea Av e a quella ordinaria, causando il blocco totale della circolazione”, ha spiegato Marco Dalpiaz, dirigente del compartimento della Polizia Ferroviaria della Toscana.

Il treno Gts 57034 era partito da Nola Interporto e diretto a Milano Segrate. Gts Rail trazionava una muta di carri e la società fa sapere che quello sviato non è di sua proprietà. Inoltre, Gts non è responsabile della manutenzione del carro. Sull’itinerario di arrivo di Firenze Castello verso le 02.20 una parte del terzo carro in composizione è sviato (il carro è composto da due semicarri). Potrebbe essere stata la rottura dell’asse di un carro a provocare il deragliamento del treno merci. E’ una delle prime ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori. La rottura dell’asse avrebbe portato alla successiva inclinazione del convoglio, che per questo motivo prima di fermarsi ha causato danni ai sistemi elettrici, abbattendo alcuni tralicci della linea elettrica. La Polfer (polizia ferroviaria) ha sequestrato il carro merci. Saranno disposti accertamenti sulla natura del problema all’asse che avrebbe provocato l’uscita dal binario. Fonti investigative escludono che l’incidente possa essere avvenuto per un sabotaggio.

“I macchinisti, le uniche due persone a bordo del treno merci, saranno verbalizzati quanto prima” mentre appena appreso dell’incidente “è stata subito informata l’autorità giudiziaria” e sono stati “sequestrati il carrello interessato e il container che trasportava”. Così Dalpiaz, dirigente del compartimento della Polizia Ferroviaria della Toscana, ha illustrato le azioni intraprese dopo il deragliamento del carro merci. “Ci sono accertamenti in corso che saranno riferiti all’autorità giudiziaria – ha aggiunto ai cronisti – Per il momento ci interessava mettere in sicurezza l’area e agire tempestivamente per il treno fermo a Zambra“, l’Intercity notturno Milano-Salerno rimasto senza energia elettrica. Per questo convoglio con 160 passeggeri a bordo “è stata fatta giungere una motrice da Bologna che ha rimorchiato il convoglio portandolo prima a Prato e poi a Roma e quindi in direzione Salerno dove il treno era diretto”.

“La nostra prima preoccupazione ovviamente è stata per il possibile coinvolgimento di persone, così non è stato e questa è la cosa più importante”, dichiara Alessio Muciaccia, ceo di Gts Spa, l’azienda ferroviaria coinvolta nell’incidente di Firenze. “Difficile poter definire – specifica Muciaccia – allo stato attuale, le cause: si può ipotizzare un danno strutturale al carro o un problema dell’infrastruttura”. Sul semicarro sviato viaggiava una cassa con materiale vario non pericoloso. La cassa è danneggiata ma non c’è sversamento. “Siamo molto dispiaciuti per gli inconvenienti che si sono creati” – conclude Muciaccia – siamo a disposizione per verificare i motivi dell’incidente. I nostri servizi riprenderanno regolarmente a partire da domani”.