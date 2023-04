Il capitano della Lazio Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina a poca distanza dallo Stadio Olimpico. Il suo fuoristrada si è scontrato con il tram 19, che in quel momento era in transito su Ponte Matteotti. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento. L’auto del calciatore ha riportato notevoli danni ma nessuno si è fatto male, né il calciatore né le figlie, in quel momento a bordo del mezzo. Completamente distrutta la parte anteriore del grosso Suv.