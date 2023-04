Si era laureato nel 2011 alla Luiss di Roma con il massimo dei voti, dal 2014 esercitava come avvocato e aveva trovato lavoro nello studio Police &Partners. Appassionato di viaggi, era già stato in Medio Oriente. In Israele era arrivato da poche ore, con i suoi amici stava passeggiando sul lungomare di Tel Aviv quando è stato ucciso dall’attentatore che a bordo di un auto ha sparato sulla folla e tentato di travolgere i passanti. Alessandro Parini, avvocato romano di 35 anni, è l’unica vittima dell’attentato di venerdì sera nella città israeliana.

Dopo essersi diplomato con al liceo Massimo con una votazione di 100 su cento, si era dedicato agli studi giuridici, in particolare al diritto amministrativo. Come spiega il suo curriculum, Parini si era poi laureato nel 2011 al l’Università Luiss ‘Guido Carli’: l’argomento della tesi erano gli accordi di diritto amministrativo nella fase di riscossione dei tributi. Poi aveva conseguito il dottorato di ricerca nel 2019 presso l’università di Tor Vergata, sempre a Roma. Dal 2014 era abilitato all’esercizio della professione di avvocato e l’anno scorso aveva superato l’esame per poter patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Si occupava di diritto dei contratti pubblici, della concorrenza e delle comunicazioni elettroniche ed era socio dell’Associazione giovani amministrativisti.

Sin dalla pratica legale comincia a collaborare con lo studio legale internazionale Clifford Chance e, in particolare, nel dipartimento di diritto amministrativo guidato dal Prof. Avv. Aristide Police. Che sulle pagine del Messaggero lo ricorda come “un ragazzo adorabile“, ma anche “un professionista brillante e impegnato”. Parini è inoltre autore di contributi in materia di diritto amministrativo. La sua pagina Facebook testimonia invece la passione per i viaggi, come quello che aveva fatto nel 2019 a Petra e Wadi Rum in Giordania. Altre foto lo mostrano impegnato in una gita in bicicletta sulla pista ciclabile lungo il Tevere, con lo sfondo di Castel sant’Angelo.