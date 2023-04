Un “Consiglio dei Saggi” che permetterà al calcio di rinnovarsi, grazie ad alcune delle figure che hanno reso questo sport speciale: nasce così l’Uefa Football Board, un comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee legate direttamente al gioco. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, si tratta della prima volta che viene creato un organo consultivo calcistico di così alto livello. La decisione di costituire un Board per il rinnovamento dello sport è stata presa in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa a Lisbona il 4 aprile.

La scelta dei membri del comitato è stata fatta sulla base di eccezionali successi sportivi, come importanti trofei vinti o i record di presenze con la nazionale, ma anche reputazione e rispetto internazionale. Le prime 22 figure che rappresenteranno il gruppo, tra innumerevoli titoli, hanno vinto ad esempio 30 Champions League. Il cosiddetto “Consiglio dei Saggi” si concentrerà su diverse questioni fondamentali, tra cui le regole del gioco e dell’arbitraggio, il calendario, le competizioni Uefa, lo sviluppo dei giovani d’élite, le tattiche e il benessere dei giocatori. Il 24 aprile, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, si terrà la riunione inaugurale dell’Uefa Football Board, presieduto da Zvonimir Boban (Head of Football Uefa ed ex giocatore del Milan), con il supporto di Roberto Rosetti (presidente commissione arbitri Uefa). Di seguito, la lista completa delle leggende del calcio, nonché membri confermati del Consiglio: