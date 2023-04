Il video della campagna abbonamenti 2023/2024 del Paris Saint-Germain ha creato molte polemiche: il club ha deciso di mettere Kylian Mbappè al centro del progetto e di non includere Lionel Messi e Neymar nella promo. Il centravanti francese ha provato disappunto, soprattutto, per via della mancata comunicazione da parte del club sull’utilizzo delle riprese: inoltre, pare che Mbappè non voglia i riflettori puntati soltanto su di lui, poichè non ha mai promesso di restare a vita al Psg.

Il campione del mondo del 2018 ha pubblicato sulle sue storie di Instagram un comunicato preparato dal proprio staff, in cui afferma: “Ho visto il video della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023/24. Non sono stato informato del contenuto dal mio interlocutore. Avevo partecipato a un’intervista durante una giornata di interviste per l’area marketing del club. Non ho fatto nessun accordo sulla pubblicazione di questo video. Il Psg è un grande club, una grande famiglia, ma non il Kylian Saint-Germain“. Tra la stella classe ’98 e il club parigino la tensione è alle stelle. E a questo punto non è più così improbabile pensare di vedere Mbappè vestire la maglia di un altro club, ad esempio il Real Madrid.

La campagna abbonamento è fatta di bambini felici che giocano e del Parco dei Principi in tutto il suo splendore, ma non passa certo inosservata l’assenza nel video di Messi e Neymar. Il futuro dei componenti del tridente galattico è molto incerto, per motivi differenti. Si sa, Leo Messi non è contento a Parigi e ha a disposizione due possibili mete per la prossima stagione. Una è l’Inter Miami, pronta ad offrire, addirittura, una quota del club per convincere l’argentino a trasferirsi alla scadenza del contratto col Psg. L’altra alternativa sarebbe il ritorno romantico al Barcellona. Per Neymar la situazione è diversa: il brasiliano è fermo per infortunio e tornerà in campo soltanto nella prossima stagione, a Parigi o in un altro palcoscenico.