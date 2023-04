Cristina Laraspata non ci ha pensato due volte. Quando ha capito che un tifoso aveva avuto un malore ha interrotto la partita ed è corsa a soccorrere l’anziano spettatore. Il gesto nobile dell’arbitro donna, al suo debutto in Serie D nel match tra Vastogirardi e Avezzano, purtroppo è stato vano: il tifoso, che sembrava essersi ripreso, è deceduto una volta arrivato in ospedale. Alla fine della gara, terminata 1 a 0 per i padroni di casa, la morte dell’uomo è stata comunicata ad arbitro e giocatori.

La direttrice di gara, specializzanda in Anestesia e rianimazione all’Università degli studi di Bari, stava arbitrando il match e, nei minuti finali, ha notato qualcosa di strano poco oltre la rete di recinzione. Un anziano signore si è appena sentito male e si è accasciato per terra: lei interrompe la partita e corre fuori dal campo per intervenire, praticando prontamente sull’uomo il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dei medici del 118. Il match è ripreso soltanto quando l’uomo è stato portato via dai soccorsi.