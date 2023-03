Tifosi napoletani in apprensione dopo che Victor Osimhen, dal rientro con la Nigeria, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro. Il centravanti azzurro è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Salterà dunque il match contro il Milan, valido per la 28esima giornata di campionato, in programma allo stadio Maradona domenica 2 aprile. Lo staff medico sta lavorando per assicurarsi la presenza del classe ’98 per le gare di Champions League, proprio contro i rossoneri. In forte dubbio per il match d’andata del 12 aprile a San Siro, restano vive le speranze di rivederlo almeno per il ritorno al Maradona il 18 aprile. Il patron del Napoli ne è certo e ha dichiarato l’assenza dell’attaccante per le settimane a venire: “Osimhen non ci sarà per un paio di settimane“. In questo modo, poche le speranze di vederlo titolare nei primi due match su tre che gli azzurri giocheranno contro il Milan.

Al suo posto è pronto Giovanni Simeone, riserva di lusso dei partenopei: dovrà ripetere il capolavoro della partita d’andata, quando il “Cholito” ha siglato la rete del 2 a 1 a San Siro contro il Diavolo, regalando una vittoria pesantissima ai partenopei. Nel frattempo, a Napoli da ieri si parlava dello smarrimento della maschera di Osimhen: infatti, il nigeriano aveva perso la sua maschera “portafortuna”, diventata culto tra i supporters azzurri. Il giorno dopo ecco l’infortunio.