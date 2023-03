“Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna“, ” il supereroe perde la sua maschera”: tra curiosità e superstizione, da giovedì 30 marzo ha iniziato a circolare sui social network e poi anche su diverse testate la notizia che Victor Osimhen, di ritorno dalla Guinea–Bissau dopo l’ultima partita con la nazionale nigeriana, aveva perso la sua nota maschera in carbonio, che indossa dopo la frattura scomposta a zigomo e orbita in seguito a uno scontro con Milan Skriniar nel novembre 2021. La maschera su misura è diventata un simbolo di Osimhen, ma anche un amuleto, come non hanno mancato di sottolineare in molti. Il riferimento alla scaramanzia però si è trasformato in realtà: l’attaccante nigeriano infatti si è infortunato e salterà la partita di campionato contro il Milan, ma soprattutto è a rischio per la doppia sfida di Champions League sempre contro i rossoneri.

Osimhen aveva rivelato poco tempo fa di non aver più bisogno della maschera realizzata su misura del suo viso grazie a una scansione 3D, ma di continuare a indossarla “perché mi porta fortuna e fa parte anche del mio look“. Dopo aver perso l’originale, contro il Milan in campionato avrebbe dovuto utilizzare la vecchia maschera, la prima indossata dopo il brutto infortunio al volto. Nel frattempo, la Ortopedia Ruggiero – la società che ha realizzato la maschera – è già al lavoro per realizzarne una nuova. Doveva essere una corsa contro il tempo, invece ci sarà tempo prima che Osimhen debba tornare a indossarla in campo.