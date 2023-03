Gwyneth Paltrow è stata assolta per l’incidente sugli sci avvenuto nel 2016 nello Utah. L’attrice era stata denunciata da Terry Sanderson, ottico in pensione, che la accusava di essere stato travolto perché lei “sciava in modo imprudente”, sostenendo di aver subito danni per oltre tre milioni di dollari per le “quattro costole rotte e danni cerebrali permanenti”. La sentenza è arrivata dopo otto giorni di testimonianze in Tribunale che hanno attirato giornalisti e tv da tutto il mondo. Dopo la decisione del giudice, come si vede nel video, Paltrow si è avvicinata a Sanderson e gli ha sussurrato: “Ti auguro il meglio”.