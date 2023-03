Ogni tanto la fortuna non sorride solo agli audaci, ma anche a chi ne ha davvero bisogno. L’incredibile storia di Tiziano Pellonara, ex clochard di 63 anni, ha davvero un lieto fine. Con i soldi ricevuti dall’elemosina, l’uomo aveva scelto di tentare la sorte, comprando un gratta e vinci da 20 euro e, sorpresa delle sorprese: ne ha vinti 300 mila. Con quei soldi, l’uomo ha potuto pagare le multe e i debiti, riprendendo in mano la sua vita. Ma Tiziano non ha dimenticato chi gli ha dato aiuto quando più aveva bisogno e ha deciso di donare una parte della vincita alla Caritas: “Mi hanno aiutato, sono riconoscente alla Caritas e non me lo scordo. Se fai del bene, ti torna indietro“, racconta.

“Non sono uno che si perde d’animo, anche perché sono molto credente”. L’uomo era rimasto senza lavoro a 7 anni dalla pensione, e non era riuscito a reinventarsi, ma aveva deciso di tenere duro, racimolando qualche soldo facendo degli spettacolini al semaforo, passando poi con il cappello fra le macchine in attesa per racimolare qualche spiccio. Dopo la vincita però, i problemi non sono immediatamente finiti: pochi mesi dopo il patrimonio è stato congelato a causa della denuncia di un parente. Grazie a un amico, è riuscito però a riappropriarsi del patrimonio, ha pagato 60mila euro di tasse allo Stato, ha pagato le multe di 5 mila euro, infine ha scelto di ringraziare la Caritas per tutto il supporto ricevuto.

Parlando del suo futuro, Pellonara ha dichiarato: “Sono felicissimo, ho risolto tutti i problemi e non tornerò più al semaforo. Ma la mia vita non cambia: resterò con mia madre che ha bisogno di me e una volta l’anno andrò a Loreto, a ringraziare”.