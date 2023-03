“Non mi voglio dimettere” e “posso e sono disponibile a incontrare e collaborare con Salvini”. Così il presidente dell’Anac Giuseppe Busia ospite a Otto e mezzo su La7. Sottolineando che “la prima preoccupazione è fare una buona riforma e che l’Italia abbia un buon codice degli Appalti”, Busia ha sottolineato che, comunque, il codice Salvini “ha tanti buoni aspetti”, come quello sulla digitalizzazione e che “il problema” è che “sacrifica la trasparenza rispetto alla velocità”.

“Il mio ruolo mi impone, laddove io ravvisi che ci sono elementi di mia competenza, di segnalarli. E questo lo faccio in maniera collaborativa con il governo, non per attaccarlo, ma perché voglio che ci sia trasparenza – ha aggiunto – Quello che deve fare un’autorità indipendente, che fortunatamente non dipende dal governo né quando viene nominata, né quando si dimette, e questo fa la democrazia, è di esprime liberamente, nell’interesse generale, alcune considerazioni”.

Quanto ai rapporti con Salvini, ha concluso, “i contatti ci sono e ci devono essere. Durante la fase di elaborazione del codice e nelle settimane precedenti ho partecipato alle audizioni parlamentari ed espresso le riserve di questi giorni” e “in questi giorni sto cercando di chiedere di inserire correttivi nell’interesse di tutti”.