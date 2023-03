Una vittoria agevole, sul velluto, mai in discussione. Jannik Sinner batte 6-3, 6-1 il finlandese Emil Ruusuvuori, (n°54 del mondo), ai quarti di finale dell’Atp 1000 di Miami. L’azzurro si era aggiudicato il primo set, ed era in vantaggio per 2-0 nel secondo quando la partita è stata interrotta per pioggia. Più di due ore di pausa: ma il giocatore altoatesino non è mai stato impensierito dal rivale, e nel secondo set Ruusuvuori non è riuscito a tenergli testa.

Per il ventunenne si tratta della seconda semifinale in un 1000 nel giro di due settimane e la terza della sua carriera: così diventa anche l’italiano con più semifinali nei Masters 1000, a pari merito con Fabio Fognini. Numeri che promettono di crescere ancora: Jannik è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali nel Double americano nella stessa stagione prima di compiere 22 anni, come ricorda la Gazzetta, dopo Agassi (1990), Courier (1991), Djokovic (2007), Murray (2007, 2009), Nadal (2008) e Alcaraz (2022).

Adesso lo attende la sfida con il vincitore tra il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e l’americano Taylor Fritz (n°10). La semifinale si terrà domani, 31 marzo, con orario da stabilire: Jannik intanto aspetta di sapere il nome del suo avversario e acquista vantaggio grazie al giorno in più di riposo poiché a causa della pioggia il match tra lo spagnolo e lo statunitense è slittato.