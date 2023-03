Al termine del Consiglio dei ministri, esca da Palazzo Chigi Francesco Lollobrigida per dirigersi al sit-in della Coldiretti, proprio davanti la sede del governo, che manifestava a favore del provvedimento approvato oggi dal governo contro il cibo sintetico. Assieme al ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, il ministro della Salute Orazio Schillaci. I due, dopo una breve sosta per raccogliere l’applauso della cinquantina di aderenti alla Coldiretti, si dirigono verso la sala utilizzata dal governo per svolgere le conferenze stampa. Al termine della quale, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriva al sit-in guidato dal presidente Ettore Prandini. “Su le bandiere!” Gridano ai manifestanti alcuni della Coldiretti all’arrivo della premier, accolta dagli applausi. Meloni, dopo alcune brevi dichiarazioni saluta e lascia la manifestazione. Prandini alza i pugni al cielo in segno di vittoria.