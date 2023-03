Giuseppe Fiorello ha firmato il film “Stranizza d’amuri” come suo primo lungometraggio da regista per il cinema. L’attore, regista, sceneggiatore e produttore sarà ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 28 marzo dalle ore 15.

Giuseppe Fiorello si ispira in “Stranizza d’amuri” ai tragici fatti di Giarre di 42 anni fa, quando due fidanzati (15 e 25 anni) furono trovati morti con un bigliettino al loro fianco d’addio. Un caso di suicidio/omicidio mai risolto. Nel film i protagonisti Gianni (Samuele Segreto, il ballerino è in gara al Serale di Amici) e Nino (Gabriele Pizzurro), si incontrano per caso e sognano di vivere il loro amore senza paura. Un racconto fatto di sguardi innamorati che piano piano sfociano in un affetto profondo. “Nonostante il tema, non volevo dare messaggi, ma casomai fare un inno alla vita. E poi anche io ho amato tanto i miei amici, anche l’amicizia è una forma d’amore, ma senza sesso”, ha detto il regista.